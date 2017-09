La Primavera in bici, um sucesso!

No último domingo, aconteceu em Nova Veneza o La Primavera em bici, um evento ciclístico que misturou lazer e muita competição.

O mau tempo não assustou os mais de 60 ciclistas que foram divididos em duas categorias; a passeio leve, que teve um trajeto total de 42km percorridos, e a categoria Desafio Pró, que além dos 67kms percorridos, ganhou muita emoção com a acirrada competição entre os atletas. No final em uma chegada eletrizante, o ciclista Alaor Resende chegou em primeiro lugar, seguido de Guilherme Elias e Ricardo Colombo respectivamente.

Com um show de organização, as equipes Sanbento bike, Sbbec e NovaEra pedalar é show, mostraram um total entrosamento em prol do ciclismo municipal. Muitos adeptos do esporte também contribuíram para o sucesso do evento, mostrando que mesmo sem o apoio do poder público, podemos sim fazer a diferença. Para um dos organizadores do evento, Alberto Ranakoski a união de todos os ciclistas foi fundamental para o sucesso do evento.

Após o término do evento, conversei com alguns atletas, que elogiaram muito a competição e seus organizadores, atletas de todo o estado e do Rio Grande do Sul participaram da competição.

Deixo aqui o registro de agradecimento para todos que contribuíram!! Pedalar é show!!!

Quarta é dia de promoção no BOB LANCHES!!

Não se esqueça, toda quarta-feira é dia de promoção no melhor lanche da cidade, só no Bob lanches xis salada e xis burguer por apenas R$ 7,00, lembrando essa promoção não contempla a entrega! Passa lá no Bob lanches, o melhor da cidade!