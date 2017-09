Presidente do Legislativo vai criar Campeonato de Bocha para toda Nova Veneza

Visando fortalecer ainda mais o esporte na cidade, projeto deve começar até a segunda quinzena de outubro.

Como tradicional apoiador do esporte em Nova Veneza, principalmente envolvendo as competições de Bocha, o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, Eloir Minatto, o Biro-Biro, vai ampliar suas ações e criar, a partir da segunda quinzena de outubro, um Campeonato de Bocha que envolverá todas as comunidades interessadas do município.

Atualmente, o presidente do Legislativo já apoia inúmeras atividades semelhantes, como o 1º Campeonato da Cancha do Calinho. No entanto, a intenção é ampliar ainda mais o alcance. “A ideia é fazer um campeonato no município todo, de duplas, com alto nível e boa premiação, muito bem organizado, para ajudar o pessoal das canchas e contribuir ainda mais com o esporte no município”, reforça.

A consequência principal, para Biro-Biro, é que a ação auxiliará as canchas a movimentar seus respectivos negócios. “Sempre fui um apaixonado por esporte, quero mais é contribuir. A previsão de início desse campeonato é para a segunda quinzena de outubro, com objetivo de terminar em dezembro, com uma grande confraternização na final do campeonato”, finaliza.

Francine Ferreira