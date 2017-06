Presidente do Deinfra vistoria Via Rápida em Criciúma

O presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra), Wanderley Teodoro Agostini, esteve em Criciúma nesta quarta-feira, 29, realizando uma vistoria na Via Rápida. Orçada em mais de R$ 120 milhões, a obra contempla 11 quilômetros em uma nova via de acesso a Criciúma.

Com 74% de conclusão, esta é a mais importante obra de infraestrutura do Governo do Estado no sul e tem previsão de entrega para 20 de dezembro deste ano. “Estamos de olho nas obras em andamento. É prioridade do governo concluir todos os investimentos do Pacto por Santa Catarina e a Via Rápida é uma delas”, assegurou.

Os trabalhos estão concentrados em terraplanagem no trevo que fará ligação com a BR 101. “Este projeto contempla 17 viadutos, as chamadas obras de arte. Este no entroncamento da BR 101 é bem complexo e que dará acesso aos usuários para os sentidos norte e sul sem sair da via, e por isso necessita de mais tempo”, comentou.

Os demais viadutos já estão concluídos e a empresa segue com pavimentação na pista da direita, sentido Criciúma a BR 101. A pista da esquerda já está 90% concluída.

Paula Darós Darolt