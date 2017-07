Presidente da Coopera,reivindica ao Ministro de Minas e Energia manutenção dos subsídios

Aproveitando a vinda do Ministro de Minas e Energia Fernando Bezerra Coelho a Criciúma, na última segunda-feira,24, o presidente da Cooperativa Pioneira de Eletrificação –Coopera, Walmir Rampinelli, entregou um documento das cooperativas de eletrificação reivindicando a manutenção dos subsídios. “Estamos otimistas, pois o ministro garantiu que iria analisar a nossa reivindicação e que agendaria para a próxima semana mais uma reunião em Brasília”, disse.

De acordo com Rampinelli, o assunto já vem sendo debatido há muito tempo, por meio de audiências, mobilizando parlamentares e representantes de cooperativas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O pedido das cooperativas é para que seja publicada a medida provisória para reverter a retirada dos subsídios tarifários destinados às cooperativas de infraestrutura. “A extinção do desconto sobre a compra de energia elétrica realizada por cooperativas de eletrificação rural prejudica diretamente os associados e o produtor rural”, explicou.

Débora Da Silva Cândido