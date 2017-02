Presidente da Câmara recepciona organizadores do II Retiro de Carnaval “Anuncia-me”

Na última quarta-feira, 15, na sede do Poder Legislativo de Nova Veneza, o presidente Biro-Biro Minatto, recepcionou os organizadores do II Retiro de Carnaval “Anuncia-me”, que acontecerá de 25 a 28 de fevereiro, no Palácio das Águas Aquilino Luiz Cirimbelli, em Nova Veneza.

Na ocasião, o presidente falou da importância dos movimentos liderados pela juventude na comunidade. “A formação de lideranças jovens no município, fomentam valiosas transformações sociais em benefício da população neoveneziana,” afirmou.

O vereador destacou ainda o apoio oferecido pela Câmara a esses movimentos, ressaltando a importância da colaboração da comunidade e das empresas locais para a realização do evento. No ato, os jovens prestaram uma homenagem ao presidente, em agradecimento ao apoio recebido na realização da primeira edição do evento no ano passado.

O retiro está sendo organizado pelo grupo de oração Jovem Proclamando a Glória, juntamente com à Paróquia São Marcos e demais pastorais, sob a direção do padre Vilmar Moretti. Em virtude do sucesso da primeira edição e expressiva procura dos jovens pela segunda, que receberá a presença do bispo diocesano Dom Jacinto Inácio Flach, o grupo busca doações junto à comunidade de Nova Veneza.

A participação do evento pode ocorrer integralmente, mediante inscrição, ou somente nos dias escolhidos. As pessoas podem ainda participar como visitantes, e de forma gratuita, mas sem a consumação das refeições.

As inscrições podem ser realizadas junto à Secretaria Paroquial no Centro de Nova Veneza ou durante o evento. Mais informações podem ser obtidas através do fone (48) 99957-3751 ou pelo e-mail: psaomarcos@diocesecriciuma.com.br.

Patrícia Ghislandi com edição de Willians Biehl