Prefeitura de Siderópolis não realizará carnaval e Feijoada da Montanha em 2017

Recursos serão direcionados para investimentos em saúde e educação, como a compra de três ônibus para o transporte escolar

Siderópolis não terá recursos dos cofres públicos municipais para a realização do carnaval e da Feijoada da Montanha nesse ano de 2017. A decisão foi tomada pela administração municipal para priorizar atendimento às necessidades básicas e se precaver com recursos para pagamento de despesas que não estão previstas, como os precatórios que tiveram o tempo para pagamento reduzido por lei. Para 2017 a previsão era pagar cerca de R$ 300 mil em precatórios, mas com a mudança na legislação, Siderópolis terá que desembolsar aproximadamente R$ 900 mil.

“Todos sabem da minha paixão pela feijoada e pelo carnaval, mas infelizmente não é possível realizar essas festas esse ano. As dificuldades financeiras que devem permanecer em 2017 e o pagamento de despesas futuras, nos obrigam a reavaliar os investimentos e a priorizar o atendimento às necessidades básicas para que não tenhamos problemas em oferecer os serviços à população posteriormente”, destacou o prefeito Hélio Cesa, o Alemão. Segundo ele, “saúde e educação não podem esperar e assim que a economia voltar a crescer, o município certamente voltará a investir no Carnaval, na feijoada e em todas as festas que fazem parte do calendário de eventos de Siderópolis”.

Novos ônibus escolares

Uma das ações que foram priorizadas e que serão concretizadas em breve pelo Governo de Siderópolis é a aquisição de três ônibus para o transporte escolar. A ampliação da frota deve diminuir os valores com alugueis e ainda melhorar a qualidade do transporte oferecido aos estudantes

Simone Costa