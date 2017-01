Prefeitura de Nova Veneza volta ao horário normal a partir desta segunda

A partir de segunda, dia 16, conforme o decreto nº 012/2017, o horário de funcionamento da Prefeitura de Nova Veneza retorna ao normal. O horário de expediente das secretárias e demais órgãos será das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Segundo o secretário de Administração e Finanças, em razão da nova administração, é preciso que os servidores estejam mais próximos para iniciar um novo ciclo na nova gestão pública. “Esses primeiros dias são importantes para o conhecimento e integração das equipes de trabalho, além da construção de um novo planejamento para cada área”, comenta o secretário.

Colônia de Férias

Já a colônia de férias em Nova Veneza também inicia nesta segunda, dia 16. Serão duas semanas de atividades lúdicas pedagógicas, do dia 16 a 31 de janeiro. As inscrições são realizadas direto nos Centros de Educação Infantil (CEIs) Nona Angelina Nazari, na sede do município, Terezinha Pasetto, do distrito de Caravaggio e Antônio Cavaler, no distrito de São Bento Baixo. Já as atividades normais no CEIs iniciam no dia 1º de fevereiro.

“As vagas estão disponíveis especialmente para as crianças que os pais não estão em férias, continuam trabalhando, não têm com quem deixar seus filhos”, pontua o secretário de Educação, Élzio Milanez.

Cris Freitas / Foto: Willians Biehl