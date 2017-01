Prefeitura de Nova Veneza disponibiliza a retirada dos alvarás de funcionamento e sanitários

O setor de Tributação da prefeitura de Nova Veneza começou a disponibilizar os alvarás de funcionamento de empresas e os sanitários de acordo com a Lei Nº. 2.545, de 27 de janeiro de 2017. Os alvarás podem ser retirados pela Internet no site , acessando no link serviços e guias diversas ou no setor de tributação.

“Os alvarás de funcionamento e os sanitários são taxas para funcionamento das empresas. O alvará de funcionamento é para as empresas que não trabalham com alimentos e o alvará sanitário é para as empresas que manipulam alimentos. Desta forma, você está contribuindo com o município e para um melhor funcionamento das empresas”, explica a responsável pelo setor de tributação Cleiva Beatriz Zanelatto Lavezzo.

Segundo a responsável, todas as empresas precisam do alvará para funcionar e caso não possuírem a vigilância pode aplicar multa.

Pagamento

O contribuinte pode optar em pagar em cota única com desconto de 10% até o dia 27 de fevereiro. E também poderá ser pago parcelado em três vezes, sem desconto, com vencimentos nos dias 28 de fevereiro, 29 de março e 29 de abril.

Cris Freitas