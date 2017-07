Prefeitura de Maracajá vai leiloar, pela internet, 50 toneladas de materiais recicláveis

A administração municipal de Maracajá realiza pela primeira vez em sua história, no próximo dia 24, leilão público, pela internet, para interessados em adquirir quase 50 toneladas de materiais recicláveis como plásticos diversos, metais variados, papel e papelão e vidro, entre outros.

Os materiais foram retirados da coleta diária do município desde 20 de março deste ano, quando começou a funcionar, efetivamente, o Centro de Triagem e Valorização de Resíduos Sólidos Acendino José Capela. No Centro, cada saco de lixo é aberto, os materiais recicláveis separados e os rejeitos encaminhados a um aterro sanitário em Içara.

O leilão será realizado pelo site, entre 10 e 12 horas do dia 24 próximo. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, que deverão se cadastrar no site, quando receberam senha de acesso ao processo. Os lotes colocados à disposição podem ser vistoriados, no Centro de Triagem no horário de expediente, agendado com o secretário de Meio Ambiente e Turismo, Antenor Rocha, pelos telefones 3523-1111 ou 3524-0420.

O maior lote é o de “plástico mole misturado”, que totalizam 22 toneladas, seguido de “papelão prensado” com 13,5 toneladas. As latas de alumínio, de cervejas e refrigerantes, de grande interesse para o mercado, prensadas, pesam 700 quilos e estarão a venda no lote 2, pelo valor mínimo de R$ 2.660,00. Os lances iniciais estimados pela administração municipal totalizam mais de R$ 31 mil. O edital completo está disponível no site oficial da prefeitura ou no site.

Prefeitura de Maracajá