Prefeitura de Forquilhinha abre inscrições para processo seletivo

Prefeitura de Forquilhinha abriu esta semana as inscrições do processo seletivo para preenchimento de vagas temporárias. São vagas para substituir servidores em afastamento ou programas específicos como o NASF e o SAMU, por exemplo. A realização do processo seletivo é resultado da assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta entre a Administração de Forquilhinha e o Ministério Público em 2016.

O edital contempla vagas e cadastro de reserva para cargos com escolaridade de ensino fundamental completo e incompleto, ensino médio e ensino superior. As inscrições serão feitas somente no site até o dia 19/07/2017. O edital completo está publicado no site.

Os candidatos que não possuem acesso à internet, foi colocado à disposição para a realização da inscrição um local no Espaço Cidadão, Avenida 25 de Julho, Centro. O atendimento está disponível das 7 às 13 horas, nas datas conforme o cronograma. Também foram colocados dois telefones para informação: (48) 3463-3708 ou (48) 3463-1379.

Entre as vagas, de 45 diferentes profissões, estão agentes de serviços gerais, motorista, pintor, pedreiro, telefonista, agente de saúde, professor de música, assistente social, médicos de diversas especialidades, entre outros. Todas as vagas estão dispostas no edital. Haverá realização de provas escritas e práticas dependendo do cargo. As vagas são temporárias e o contrato tem validade de até um ano podendo ser prorrogado por mais um ano. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 14 de agosto.

Carla Giassi