O prefeito Rogério Frigo está preocupado

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

CHEIRO DE AVIÃO – Um vereador há quase 20 anos chegou atrasado na sessão da Câmara de Vereadores mas se justificou dizendo que havia chegado a poucos minutos no aeroporto de Forquilhinha, vindo de São Paulo.O seu colega de bancada não perdeu a piada e disse: “por isso que tais com cheiro de avião…” A gargalhada foi geral.

CACHORRO GRANDE – O “babalaô” Antônio Carlos Magalhães já dizia há muito tempo que os empreiteiros mandavam no Brasil mas se estivesse vivo diria que os “boiadeiros” também. Ele era um tribuno temido em Brasília. É dele a célebre frase depois de uma bronca com Michel Temer nos tempos de Senado Federal. “Não tenho medo da sua cara de mordomo de filme de terror.” Na época Temer tinha um nariz avantajado que foi diminuído por cirurgia plástica. Num outro embate com o falastrão Ciro Gomes que o chamou de oligarca, Magalhães disse: “ Vossa Excelência representa a oligarquia do Ceará que é a mais podre…”

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

-Nova Veneza já está em clima de festa da gastronomia. Nossa cidade está na moda e encanta aos visitantes. Aqui deve ter uma energia muito boa pois quem vem para cá se apaixona.

_Se até a Rede Globo está sendo vendida, imagina o resto…

_Muitos amigos da coluna que só andavam de camionete e nem pensavam em andar de carro popular agora já são vistos de “golzera…”

_O gente-boa Jean Reis pupilo de Walter Ghislandi está dando um banho como técnico do Metrô que caminha a passos largos para vencer outra copa sul. Até a torcida do Carava parece que desta vez está torcendo para o Metrô. Azurras e vermelhos, uni-vos…

_O figurão Galeno Crevanzi esteve no Rio de Janeiro e agitou por lá.

_Vi na TV que mulher com penteado novo fica muito insegura. Será?

_Dois jovens amigos da coluna que se tratam de problemas crônicos de saúde andaram passando sufoco mas já estão se recuperando bem.

_Como é prazeroso e instigante conhecer o mundo dos vinhos. É um caminho sem volta. Como disse Guilherme Maccarini: “o vinho é um passaporte líquido…”

_O casarão antigo da Família Beretta e que foi a primeira escola italiana do início de Nova Veneza está bastante castigada pelo tempo e mereceria uma ampla reforma. É a nossa história.

_A caipirinha de steinhager, rum ou vodka em alguns estabelecimentos está quase R$ 15,00. Com este preço e a crise melhor mesmo é virar abstêmio.

_Não é bom nem falar mas nos últimos tempos não se vê tanto cachorro de rua no centro da cidade.

_É revoltante e estarrecedor assistir as cenas lamentáveis gravadas de um furto numa loja inaugurada recentemente bem no centro da cidade. Os marginais tomaram conta deste País desde lá da capital federal.

_A tranquilidade deles furtando a loja impressiona pois perderam o medo. Um morador próximo chamou a atenção e eles não deram ouvidos. Um dia nós todos seremos vítimas destes marginais. O prejuízo foi de uns R$ 30 mil, segundo o proprietário.

_As nossas polícias procuram, fazer bem o seu papel mas carecem de mais apoio e investimentos do Poder Público. E as famosas câmeras que deviam estar instaladas há vários anos?

_Um outro amigo da coluna foi visitado por marginais que lhe roubaram sua grana suada.

_ Dia 7 de Julho fez dez anos da morte do saudoso Pe. Amilcar Gabriel.

NA POLÍTICA

_Neste ano no desfile das famílias haverá homenagem para alguém da família que receberá uma medalha. Bela iniciativa.

_O Deputado Estadual Kennedy Nunes (PSD), de Joinville, esteve na cidade no sábado e foi recebido pelas autoridades locais. Ele tem uma van caracterizada e aproveitou o gancho da lava-jato e assa uma carninha para a galera, valorizando a carne de Santa Catarina. Conversei com ele que é jornalista e nasceu na região de Imarui.

_Um vereador local gostou do exemplo e pretende ter uma van para visitar as localidades do município e ouvir os anseios do povo. Não precisa dizer que este vereador está sonhando com a majoritária em 2020.

_O prefeito Rogério Frigo está preocupado com a circulação de muita gente na ponte dei morosi durante a festa.

_Depois que forem feitos os “ajustes” nesta ponte a prefeitura pretende fazer cobertura e embelezá-la com decoração e mais iluminação.

_Os jovens Samuel “Bigode” Milanez e Ângela Ghislandi estão cotados para assumirem o comando do PP no segundo semestre. Os jovens pedem passagem em todos os partidos.

_ O suplente Samuel Milanez assumiu a Câmara de Vereadores substituindo o vereador Edgar Preiss por um mês.

_O projeto Vereador-mirim, promovido pela Câmara de Nova Veneza, já está em andamento na edição 2017, e nesta semana as escolas do município escolherão seus representantes. A votação acontece nesta quarta e quinta-feira (07/06 e 08/06) e serão definidos os meninos e meninas que participarão de sessões mensais na Casa Legislativa.