Prefeito Frigo mobiliza associações e entidades em prol da Jacob Westrup

Associações e entidades de Nova Veneza serão mobilizadas em prol da Jacob Westrup

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo esteve reunido com representantes de entidades e associações do município para discutir sobre a audiência pública que será promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), nesta quinta-feira, dia 29, às 19h, no Salão paroquial da Igreja Matriz, em Forquilhinha. A expectativa é reunir mais de 500 pessoas dos municípios de Maracajá, Forquilhinha e Nova Veneza.

“Queremos mobilizar o maior número de participantes de Nova Veneza. Cada município vai fazer a sua parte para tentarmos conseguir a viabilização da rodovia Jacob Westrup. A conquista dessa obra é importante para Nova Veneza, pois vamos ter o acesso direto a BR 101”, comenta o prefeito.

O presidente em exercício da AENOVE (Associação Empresarial de Nova Veneza), Guilherme Minatto também destacou a mobilização entre os associados. “Nós já estamos com a mobilização na Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) para participarmos desse importante encontro”, afirma Minatto.

De Nova Veneza, estão envolvidos a Associação Neoveneziana de Turismo (ANET), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Associação Empresarial de Nova Veneza (AENOVE), o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Comitê da Bacia do Rio Araranguá e Associação .

Cris Freitas