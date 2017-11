Prefeito Frigo assina ordem de serviços para duas obras no Bairro Bortolotto

Serão pavimentadas as ruas Alfredo Nazari e a Írio Ghislandi.

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo assinou a ordem de serviço para duas obras de pavimentações que vão beneficiar os moradores do Bairro Bortolotto. Serão pavimentadas as ruas Alfredo Nazari com extensão de 191,55 metros e a Írio Ghislandi com 263,71 metros. O valor das obras será de aproximadamente R$ 308 mil reais. O ato de assinatura foi realizado na Prefeitura Municipal.

“São duas de muitas obras que iremos fazer em prol do nosso município. Em poucos dias os alunos da creche Nonna Angelina Nazari não irão sofrer mais com a poeira e era uma reivindicação antiga da comunidade. E todos os proprietários de terrenos e imóveis não terão custo nenhum. Os recursos são de uma emenda parlamentar do deputado federal Jorge Boeira e contempla 100% o valor da obra. Nós temos outras obras de pavimentação no distrito de Caravaggio que aguardam pela liberação dos recursos na Caixa Econômica Federal. Assim como, os projetos do pórtico, a rua coberta, da ponte metálica do Jardim Florença que estão em processo de análise”, comentou o prefeito.

“Quero agradecer em nome de todos os moradores por contemplar o Bairro Bortolotto com essas obras”, afirmou um dos moradores Ênio Borges.

O vereador César Pasetto também agradeceu a administração municipal pelas duas obras. “São as duas primeiras ruas que iremos pavimentar nessa administração e que era um anseio da comunidade. E que seja a primeira de muitas que serão feitas no bairro Bortolotto”.

Participaram do ato, o vice-prefeito Sérgio Alberto Spilere, os vereadores Arlindo da Silva, César Pasetto, Claiton Zanzi e Dalto Bortolotto, secretários e representantes da empresa SETEP, empresa vencedora da licitação.

Cris Freitas