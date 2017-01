Prefeita de São José é eleita presidente da Fecam

O Prefeito de Cocal do Sul, Ademir Magagnin, é o representante da Amrec, como conselheiro.

Por aclamação, dezenas de prefeitos catarinenses elegeram nesta sexta-feira, 27, a prefeita de São José, Adeliana Dal Pont, como nova presidente da Federação Catarinense de Municípios – Fecam.

Natural de Timbé do Sul, ela vai comandar a Fecam na Gestão 2017/2018. A eleição aconteceu na Associação de Municípios da Região da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS). A região Sul do Estado tem dois representantes no Conselho Fiscal Titular: o prefeito de Cocal do Sul, Ademir Magagnim, representa a Amrec, e o prefeito de Tubarão, Joares Carlos Ponticelli, representando a Amurel. Como suplente do conselho fiscal ficou o representante da região da Amesc, o prefeito de Meleiro, Éder Mattos.

Ademir Magagnim afirma que o objetivo é a participação da é dar suporte aos municípios da Amrec. “Meu comprometimento será em defesa em prol da nossa região, principalmente diante das dificuldades que se alastram. Esta oportunidade culminará com a presidência da Amrec e sempre foi de minha vontade poder contribuir e estar integrado junto a Federação”, declara.

Já a nova presidente da Fecam, ressaltou em seu discurso de posse a importância do diálogo na mobilização pelas causas municipalistas. “É tempo de diálogo, de união. Eu estou pronta para dialogar, para fazer o embate. Somos um ente da Federação e para sermos respeitados precisamos, todos os dias, ir à luta”.

Uma das pautas iniciais definidas por Adeliana é mobilizar os prefeitos catarinenses para pressionar os deputados federais e senadores para derrubarem os vetos do presidente Michel Temer a lei de reforma do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS).

O movimento municipalista defende que a arrecadação com o ISS nas vendas com cartões de crédito seja distribuída para o município de consumo do serviço e não seja destinado apenas para o local onde fica as operadoras de cartões.

CONSELHO EXECUTIVO

Presidente: Adeliana Dal Pont (PSD) – Prefeita de São José – GRANFPOLIS

1º Vice-presidente: Volnei José Morastoni (PMDB) – Prefeito de Itajaí – AMFRI

2º Vice-presidente: Sisi Blind (PP) – Prefeita de São Cristóvão do Sul – AMURC

3º Vice-presidente: Saulo Sperotto (PSDB) – Prefeito de Caçador – AMARP

1º Secretário: Paulo Roberto Weiss (PT) – Prefeito de Rodeio – AMMVI

2º Secretário: Marlon Roberto Neiber (PR) – Prefeito de Itapoá – AMUNESC

CONSELHO FISCAL – Titulares

Ademir Magagnin (PP) – Prefeito de Cocal de Sul – AMREC

Sadi Inácio Bonamigo (PT) – Prefeito de Descanso – AMEOSC

Juliano Pozzi Pereira (PSDB) – Prefeito de Irineópolis – AMPLANORTE

Ricardo Luis Maldaner (PMDB) – Prefeita de Modelo – AMERIOS

Thiago Costa (PSB) – Prefeito de Rio Rufino – AMURES

Adeli José Riffel (PR) – Prefeito de São Bernardino – AMNOROESTE

Joares Carlos Ponticelli (PP) – Prefeito de Tubarão – AMUREL

Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim – AMAI

CONSELHO FISCAL – Suplentes

Ademil Antônio da Rosa (PSD) – Prefeito de Brunópolis – AMPLASC

João Carlos Gottardi (PP) – Prefeito de Corupá – AMVALI

Éder Mattos (PSB) – Prefeito de Meleiro – AMESC

Nédio Antônio Cassol (PMDB) – Prefeito de Nova Erechim – AMOSC

Neusa Klein Maraschini (PP) – Prefeita de Peritiba – AMAUC

Mauro Dresch (PSD) – Prefeito de Treze Tílias – AMMOC

Geovana Gessner (PMDB) – Prefeita de Trombudo Central – AMAVI

Currículo de Adeliana Dal Pont

Adeliana Dal Pont nasceu 16 de setembro de 1960 em Timbé do Sul, Santa Catarina, filha de Guido Dal Pont e Meleria Cesa Dal Pont. É engenheira sanitarista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

O primeiro cargo público de Adeliana foi como secretária de saúde do município de Araranguá, no extremo sul de Santa Catarina em 1985. Em 1994, assumiu a secretaria municipal de saúde de São José, permanecendo como secretária até 2003.

Foi eleita vereadora de São José pela primeira vez em 2000, reeleita em 2004 com 2.759 votos.

Em 2008, Adeliana concorreu ao cargo de prefeita de São José, ficando em segundo lugar. A partir do resultado das eleições, foi convidada para assumir como secretária adjunta de Estado do Planejamento, permanecendo no cargo até 2010. No mesmo ano, assumiu a Diretoria Técnica da Companhia Catarinense de Água e Saneamento (Casan). Pouco depois foi convidada pelo então governador de Santa Catarina, Leonel Pavan, para assumir a secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, ficando no cargo durante um ano.

Concorreu em 2012 à prefeitura de São José. Adeliana foi a primeira mulher eleita para o cargo de prefeita em São José, sendo a única prefeita entre os dez maiores municípios catarinenses. Tomou posse no dia 01 de janeiro de 2013 e em 2016 foi reeleita para um segundo mandato.

Antonio Rozeng