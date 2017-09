Preço da saca do arroz na entre safra preocupa produtores em Nova Veneza

Depois de plantar uma das safras mais caras da história da cultura, produtores estão recebendo menos neste período de entre safra.

Se a falta de chuva não chegou a atrapalhar a produção do arroz, os rizicultores estão preocupados é com o preço da saca. A grande oferta do mercado faz com que o preço fique abaixo do esperado. Se no ano passado a saca era vendida a R$ 50, neste momento ela é comercializada a R$ 36.

“Naquele momento havia falta de produto, e a instabilidade política influenciava diretamente no preço de mercado devido a variação do dólar, pois dependemos do mercado internacional. Era normal o preço baixar, mas não poderia ser tanto assim”, diz o produtor Lodejane Zanoni, o Geninho.

Ele adianta que a grande preocupação é com a nova safra, que começa a ser colhida nos primeiros meses de 2018.

“Essa queda no preço é um péssimo sinal para a safra. Tendo safra cheia, batendo recorde, e não tendo novidade para exportar, vai ficar difícil. A tendência, infelizmente, é que o preço baixe ainda mais, o que não cobre nem a produção”, lamenta. Em Nova Veneza são plantados anualmente cerca de 7 mil hectares de arroz, numa das maiores do Estado de Santa Catarina. Geninho planta atualmente aproximadamente 36 hectares, e colhe 5,5 mil sacas por ano em parceria com outro produtor.

Foto: Colheita de março de 2017 em Rio Cedro Médio.

João Manoel Neto / Foto: Willians Biehl