Prazo para sacar o abono salarial do PIS-Pasep 2015 termina nesta sexta

Benefício que varia de R$ 78 a R$ 937, pode ser retirado nas agências da Caixa ou do Banco do Brasil.

Trabalhadores com direito ao abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2015 têm apenas até esta sexta-feira, 30, para procurar uma agência bancária e sacar o benefício. Cerca de 1,6 milhão de brasileiros ainda não retiraram o dinheiro. O valor disponível soma R$ 1,1 bilhão. O valor do abono varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2015.

Trabalhadores da iniciativa privada retiram o dinheiro na Caixa Econômica Federal, e os servidores públicos, no Banco do Brasil. É preciso apresentar um documento de identificação e o número do PIS/Pasep.

Quem tem direito

Tem direito ao abono salarial ano-base 2015 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos; e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O valor do abono vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou com carteira assinada no ano base. Se ela trabalhou durante os 12 meses, vai receber o valor integral do benefício, que é de um salário mínimo (R$ 937). Se trabalhou por apenas um mês vai receber o equivalente a 1/12 do salário (R$ 78), e assim sucessivamente.

Para saber se tem direito

Para o trabalhador saber se tem direito ao abono, o Ministério do Trabalho disponibilizou o telefone 158 e também este link para consulta do abono salarial. Basta digitar o número do PIS/Pasep ou do CPF e a data de nascimento.

Como sacar

Para sacar o abono do PIS, o trabalhador que possuir Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o Cartão do Cidadão, pode receber o valor em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação. Informações sobre o PIS também podem ser obtidas pelo telefone 0800-726 02 07 da Caixa.

Os servidores públicos que têm direito ao Pasep precisam verificar se houve depósito em conta. Caso isso não tenha ocorrido, precisam procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01, do Banco do Brasil.

