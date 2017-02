Prazo para a devolução de notas do produtor rural encerra dia 24 de fevereiro

O prazo para devolução, revalidação e emissão de notas de produtor rural em Nova Veneza encerra no dia 24 de fevereiro (sexta-feira). O setor de Exatoria da prefeitura está atendendo os agricultores do município e o objetivo é que todos os agricultores façam a devolução e revalidação de suas notas até o prazo final estipulado.

De acordo com o responsável pelo setor, Odair Coral, os produtores precisam ficar atentos ao prazo. “Todo produtor rural precisa fazer a devolução para receber o novo talonário”, afirma.

Atualmente, Nova Veneza conta com 800 produtores rurais cadastrados e até o momento mais de 80% já procurou o setor de exatoria para deixar os blocos de notas em dia para o ano de 2017. Coral ainda destaca que os blocos são distribuídos aos agricultores de forma gratuita e que através destas notas todo o município é beneficiado.

Além de favorecer a arrecadação do ICMS, a Nota Fiscal de Produtor também é um documento exigido pelo INSS para comprovação da atividade rural para fins de aposentadoria. O setor de Exatoria fica no prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e funciona das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, na rua José Canela, nº 64. Mais informações pelo telefone 3436-5228.

Cris Freitas