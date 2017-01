Postos de saúde do interior de Nova Veneza ficarão fechados até início de fevereiro

Caso necessite dos serviços, população deve procurar unidade do Centro de Nova Veneza.

As unidades básicas de saúde (UBS), das comunidades do interior de Nova Veneza, estão fechadas para o atendimento ao público, pelo menos até as primeiras semanas de fevereiro. Segundo o administrador da Secretaria de Saúde do município, Adjalma Mastella, a paralisação se faz necessária para manutenção de equipamento e férias de funcionários.

“Queremos neste período dar manutenção nos equipamentos da unidades, por isso, contratamos uma empresa especializada para realizar o serviço, pois alguns dos equipamentos já não funcionavam mais. Além disso, aproveitamos para dar férias aos profissionais destas unidades”, relatou Mastella.

Além das UBS do interior, o posto do bairro Jardim Florença também receberá manutenção, “A última unidade a parar para a manutenção foi Jardim Florença, pois ainda haviam consultas marcadas para este início de ano” finalizou.

Willians Biehl