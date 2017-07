Pós Unesc oferece curso em Nutrição Clínica Funcional

Aulas ocorrem quinzenalmente na Universidade

Uma das áreas da Nutrição que vem se destacando é a funcional. E para auxiliar os profissionais que querem conhecer mais sobre, a Unesc oferece a pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional, com abordagem em temas como Alimentos Funcionais, Sistema Imunológico, Distúrbios Mentais e Emocionais, Obesidade e Cirurgia Bariátrica, Nutrição Funcional no Câncer e Alergias Alimentares.

O curso tem duração de aproximadamente 20 meses, com aulas quinzenais nas sextas-feiras das 19 às 22 horas e nos sábados, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A Universidade oferece descontos de 20% para egressos da Instituição a partir da segunda parcela do curso e 15% para o público externo também a partir da segunda parcela.

Os nutricionistas interessados em participar da pós podem se inscrever no Setor de Pós-Graduação da Unesc, localizado no térreo do Bloco P, pelo e-mail pos@unesc.net ou pelo telefone (48) 3431-2626.

Milena Nandi