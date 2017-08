Porto de Imbituba inicia temporada 2017 de monitoramento das baleias francas

A SCPar Porto de Imbituba realizou, nesta semana, o primeiro sobrevoo de monitoramento das baleias francas na costa catarinense, abrindo a temporada 2017 do Programa de Pesquisa e Monitoramento das Baleias Francas no Porto de Imbituba e Adjacências, desenvolvido pela Autoridade Portuária de Imbituba. O monitoramento aéreo foi realizado desde a praia do Moçambique, em Florianópolis, até o município de Torres (RS), e constatou a presença de 29 baleias francas e uma baleia jubarte na região.

Ao longo da semana, o Setor de Meio Ambiente do Porto de Imbituba também apresentou à comunidade portuária o PO.SSMA.01, novo procedimento interno de boas práticas para as embarcações que atuam no porto durante a temporada de reprodução da baleia franca. O documento tem caráter orientativo e reforça diretrizes para navegação, com o objetivo de preservar a espécie de molestamentos não intencionais e minimizar os riscos de uma possível colisão com embarcações. O público-alvo da iniciativa são os trabalhadores portuários envolvidos diretamente com as manobras de atracação e desatracação, como os práticos, rebocadores, comandantes e agentes marítimos. Para estes públicos, estão sendo distribuídos folhetos educativos em português e inglês e realizadas reuniões de esclarecimento sobre o comportamento da baleia franca, a importância de sua preservação e o que fazer em caso de rota de colisão.

De julho a novembro, é o período em que a espécie utiliza o Litoral catarinense para acasalar, procriar e amamentar sua cria, tornando o Estado de Santa Catarina a principal área de concentração reprodutiva de baleias francas na costa brasileira. No primeiro monitoramento aéreo de 2017, foram avistados 13 pares de mães com filhote (totalizando 26 baleias) e três baleias francas adultas solitárias. Estes indivíduos podem ser fêmeas que estão grávidas ou machos a procura de fêmeas receptivas ao acasalamento.

A maior concentração de baleias foi avistada entre as praias de Itapirubá, em Imbituba, e Mar Grosso, em Laguna, com 17 registros. Uma das surpresas do sobrevoo foi a presença de uma baleia jubarte na praia de Itapirubá Sul, avistada junto a uma baleia franca. A ocorrência da jubarte em Santa Catarina é rara, uma vez que a espécie se reproduz na Bahia e tem sua migração mais afastada da costa.

Dentre as baleias francas avistadas, destacam-se a presença de um filhote semi-albino, e o retorno de duas baleias ilustres na região: a Olivia e a JDot. Olivia é conhecida desde 2002 e já teve várias crias em Santa Catarina. JDot também é uma baleia muito especial: é conhecida desde 1973 e deve ter quase 50 anos. Agora está com um novo filhote, o sétimo registrado aqui no Brasil.

Bebê semi-albino

Este é o quinto ano que a SCPar Porto de Imbituba realiza o Programa de Monitoramento das Baleias Francas. Dentro do rol de atividades previstas para a temporada, está a realização de três sobrevoos e o monitoramento terrestre, que deve iniciar nos próximos 15 dias com observação diária das enseadas das praias do Porto e Ribanceira, ambas em Imbituba. “O principal objetivo do programa é a preservação da espécie e a continuidade das operações portuárias de forma a minimizar o impacto em seu habitat marinho”, explica o gerente de Meio Ambiente da SCPar Porto, Robson Busnardo.

Busnardo destaca ainda que o desenvolvimento do programa tem possibilitado a ampliação da pesquisa e, consequentemente, o conhecimento sobre o comportamento da baleia franca. “No entanto, seu maior mérito é a ausência de registros de acidentes (colisões) com embarcações de pequeno, médio e grande porte na região de estudo”, conclui.

Géssica da Silva