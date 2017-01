Por hora o assunto eleições para diretores das escolas está parado…

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

AEROPORTO – Um político local fez sua primeira viagem de avião para Brasília.Na hora do checkin quando as atendentes conferem documentos e bagagens, ele entendeu cheque, por isso disse : “Já paguei tudo…”

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Os capitéis que são atrações turísticas no âmbito religioso estão precisando de uma revitalização. A obra teve iniciativa de Nicola Gava com apoio das famílias católicas do município.

_O número de acessos no meu blog no Portal Veneza a cada dia está aumentando mas gostaria que meus leitores interagissem mais, opinando e dando sua visão sobre os assuntos. Se aprende muito com isso. Obrigado a todos por prestigiar meu trabalho.

_O conteúdo das redes sociais impressiona por sua diversidade. Ali todos divulgam suas idéias, se mostram, rezam, amam, odeiam, brigam e opinam sobre tudo, sem medo de serem felizes.

_Mesmo na onda gastronômica da cidade, uma cafeteria e doceria fechou as portas há mais de um mês por aqui que ficava ao lado do antigo Metropolitano Clube.

_Gostei de duas frases que li em jornais da região. Uma delas dizia que em “tempo de redes sociais, as pessoas estão cada vez mais antissociais”. É bem assim mesmo. A outra mais engraçada dizia: “ no fim de ano muitas famílias deveriam brincar de inimigo secreto e não de amigo secreto”. Boa esta hein…

_Se você ainda não tem um animal de estimação, o dia que tiveres vais perceber como eles nos fazem bem. É um caminho sem volta. Adote um animal que você será recompenado pelo amor que terá do bichinho.

_Eu preciso de desenhista(o) para ilustrar as histórias do anedotário políticos das minhas colunas do Volta Grande, A Tribuna e no blog do Portal Veneza. Além de desenhar bem, preciso de alguém que enriqueça a história com seu desenho com criatividade.

NA POLÍTICA

_O prefeito Rogério Frigo é o primeiro “tri-prefeito” da nossa história política. Alfredo Bortoluzzi, Antônio Osvaldo Búrigo e Genésio Spillere até o momento são “bi-prefeitos”. O “bi-vice” Zé Spillere também faz história pois se manteve vice em dois mandatos seguidos.

_Por hora o assunto eleições para diretores das escolas está parado mas quando iniciar o ano letivo deverá voltar o assunto.

_O que o então prefeito Evandro Gava não conseguiu fazer em termos políticos que era manter a coligação com o PSD e também trazer o PMDB para viabilizar a sua reeleição, o prefeito Rogério Frigo tem tudo para fazê-lo. A reaglutinação de Frigo e do PSDB com o PSD parece que está indo bem. Um grupo peemedebista já o apoiou na eleição e a aproximação com o grupo peemedebista que conta com os dois vereadores, Dado Ghislandi e Claiton Zanzi certamente será tentada no decorrer do mandato.

_Mantendo a coligação com o PSD e trazendo o PMDB ou mantendo o apoio de parte dele, esta coligação isola o PP nas próximas eleições.

_Há movimento na internet para reduzir o subsídio do vereador de R$ 4,5 mil para um salário mínimo. O assunto promete polemizar os bastidores políticos locais.

_ O lider deste movimento é o jovem Daniel Dal Sasso.

_ Dois vereadores já se manifestaram contrário ao movimento.

_Nossas escolas municipais estão bem cuidadas, bonitas, tem ar condicionado há alguns anos, internet, o quadro e o giz foram aposentados, agora é a lousa com pincel, a merenda é ótima mas há um fato histórico que não muda na sala dos professores pois eles ainda tem que levar o café para tomá-lo no recreio ou nas folgas, e não é pelo dinheiro gasto, que fique bem claro mas os professores merecem muito mais do que isso. É bom registrar que as merendeiras geralmente servem na hora do recreio um bom lanche para os professores. Tomando este exemplo vou sugerir que os funcionários das demais repartições públicas paguem o seu café, e também aos políticos. Fica esta sugestão para o secretário de educação Élzio Milanez que é um dos maiores “tribunos” de Santa Catarina e que vai ter argumento para exlicar porque isso acontece há tanto tempo mas que seria simpático mudar isso seria. Fica a dica. A “professorada” agradece.

_A coleta de lixo de Nova Veneza voltou a ser normalizada desde a última segunda-feira. O roteiro do serviço será nas segundas, quartas e sextas-feiras na sede e no distrito de Caravaggio. E as terças e quintas-feiras nas comunidades do interior.

Diretrizes do ano letivo foram discutidas com o secretário de Educação Élzio José Milanez e diretores da rede municipal em Nova Veneza com a principal missão de trabalhar o pedagógico. O prefeito Rogério Frigo, vice Zé Spillere e o vereador Dalto Bortolotto estiveram presentes na abertura dos trabalhos.