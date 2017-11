Ponte Dei Morosi passa por adequações para liberação da Caixa

A ponte Dei Morosi, inaugurada em dezembro do ano passado, passa por adequações para as condições de serviço, medida necessária para a aprovação da obra pela Caixa Econômica Federal.

De acordo com o engenheiro civil, Edvar Minatto, responsável pelo projeto, foi colocado um amortecedor que limita as vibrações quando estiver com sobrecarga. “A ponte necessita desse amortecedor afixado embaixo dela para equilibrar quando estiver com sobrecarga e a segunda ação foi resoldar em alguns pontos. Também estão sendo refeitas a recuperação da pintura e a iluminação e assim, poder fazer uma nova vistoria e ser liberada. O cronograma físico financeiro será concluído agora e queremos cumprir e entregar ela conforme as exigências da Caixa”, comentou.

Cris Freitas