E a ponte dei morosi aguentou a intensa circulação de pessoas na festa da gastronomia

Anedotário político

TRAGI-CÔMICO – O homem do “relho” de Criciúma, Lauro Pirolla, ex-vereador, agora deu uma de atirar em cachorros de rua na intendência de Rio Maina mas teve que renunciar ao cargo. Isso seria cômico se não fosse trágico partindo de uma pessoa pública ou não.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

Turvo

Eu conheci há pouco tempo uma figura divertida que adora reunir clientes há mais de 20 anos para um churrasco que ele mesmo prepara e serve com apoio de sua eficiente equipe. Por isso, logo eles viram amigos da sua empresa, a Plantar. O “cara” é o Ivo mais conhecido como “Ivo da Plantar”, seu sobrenome virou o mesmo da sua empresa. Todas as sextas-feiras ele serve o melhor churrasco da região acompanhado com saladas, pão, batata inglesa no espeto temperada. Antes serve-se caipirinha com Vodka Absolut e com cachaça da terra, e também vinho colonial. Deu tão certo seu marketing que nasceu uma rede de lojas agropecuárias denominada “Plantar.” Para trabalhar com o público tem que cativá-lo todos os dias.

Li, gostei e comentei

“Se engana quem acha que a riqueza e o status atraem inveja…As pessoas invejam mesmo é o sorriso fácil, a luz própria, a felicidadesimples e sincera, e a paz interior.” (Papa Francisco)

*O Papa Chicão sabe das coisas. Muitas vezes as pessoas invejadas não são “ricas” de bens materiais mas de alegria de viver, e isso que todos nós buscamos.

Da hora

_No dia 7/07 a Wizard, de Caravaggio, comemora 10 anos de trabalho por aqui com festa. Parabéns ao casal proprietário, Thiago e Bea.

_O futuro padre Giliard Gava, em breve, estará por aqui para curtir as férias depois de um ano estudando no Vaticano.

_Nova Veneza no seu dia-a-dia é uma coisa, nos finais de semana é outra e nas festas, daí engarrafa tudo.

_Nesta quinta-feira fui convidado para participar de degustação de vinhos da Miolo no Varandas, em Criciúma, indicado por Cid Damiani. Obrigado.

_Todas as sextas-feiras na Agropecuária Nuernberg atende um Médico-veterinário a partir das 9 horas.

_Depois que o Marcos Benício Spillere passou a integrar a comissão técnico do Tigre, o time venceu todas e já fala em subir. Há muito tempo que nós da Veneza sabemos fazer muito mais que comida boa.

_E o Metrô venceu mais uma Copa Sul. Parabéns ao Técnico Jean Reis, jogadores, diretoria, equipe técnica e claro a torcida fanática. Vocês merecem.

_Faleceram com pouco mais de 70 anos, Loride Spillere e Hercílio Magenis. Condolências aos familiares.

_O Edifício “Ciserano” da Construtora Brogni foi lançado e apresentou vídeo que chama atenção o alto padrão dos apartamentos. Confira.

_Espero que mais restaurantes locais sirvam saborosas sopas e cremes. Estes pratos vão muito bem no inverno mas ainda tem gente que insiste em dizer que sopa é para “doente.”

_Um comerciante “come-quieto” fez proposta tentadora para a compra de um valorizado imóvel no centro da cidade e no “cash.”

_No sábado teve festa junina do amigo Ocimar Olivo, no seu sítio em Linha De Fáveri, encostado em Vila Maria. Lamentei não estar presente devido a um imprevisto.

_Recentemente um motociclista sofreu acidente em São Bento Baixo devido ao resíduo de gordura animal que caiu de um caminhão que transportava este produto para a empresa de adubo orgânico de São Bonifácio. Segundo a vítima, este material não estava sendo transportado dentro das normas exigidas.

_No dia 3/07 será inaugurado o Hotel Dolomiti, de Caravaggio e apresentado à imprensa e aos convidados. Belo empreendimento.

_Este tal de Beto Cachoeira se ganhar por cada gol que faz, no final do campeonato embolsa uma boa grana.

_E a ponte dei morosi aguentou a intensa circulação de pessoas na festa da gastronomia.Melhor assim…

_Nesta semana encontrei com meu colega dos tempos do Colégio Abílio, Ari De Bona. Foi bom vê-lo como o conheci naquela época.

_Há em torno de 65 milhões de habitantes do mundo que fugiram de casa por causa de guerras, e ainda dizem que o ser humano está evoluindo…

_A apresentação do Coral Infantil Pequenos Peregrinos, de Caravaggio, na praça na quinta-feira na semana da festa chamou a atenção pela sua afinação. O regente é o jovem Júlio Michels. Belo espetáculo.

_A Agropecuária Nuernberg pensa em ter um local para um atendimento veterinário com mais condições técnicas. Nova Veneza precisa disso e os animais agradecem.

_Ainda repercute nas redes sociais a ausência do Grupo Musical Roba da Ciodi na festa da gastronomia.

Na política

_O prefeito Rogério Frigo, Néio Ghellere que é o chefe de gabinete e o secretário de finanças Osnir Ghellere saem muitas vezes depois das sete horas da noite da prefeitura. Eu já presenciei algumas vezes eles saindo neste horário.

_Por aqui o prefeito tem o hábito de atender muita gente no dia-a-dia mas depois certamente falta tempo para deliberar serviços e muita burocracia. Faz parte.

_Há muita gente que toma tempo precioso do prefeito com banalidades e assuntos sem muita importância. Há as pessoas responsáveis pelos setores da administração que podem encaminhar os assuntos mas muitos querem falar direto com o mandatário e geralmente para pedidos pessoais e não coletivos.

_Claro que também há pessoas que procuram o prefeito para assuntos muito importantes para a sua comunidade.

_Fica a pergunta. Foi o político local que acostumou o povo desta maneira ou vice-versa?

_O jovem Samuel Milanez (PP) assumiu a Câmara de Vereadores por um mês mas na última sessão faltou devido a morte de Loride Spillere.

_As atitudes estranhas de uma figura pública estão motivando alguns comentários nada abonadores há um bom tempo nos bastidores.

_O ex-vereador Betão Ranacoski mesmo fora da política e agora no ciclismo nas horas de folga, vive sendo citado nas colunas políticas da região.

_O asfaltamento da Rodovia Jacob Arns reúne forças políticas de Forquilhinha, Nova Veneza e Maracajá e tem audiência pública hoje em Forquilhinha.

_O PSD se reuniu na segunda-feira e segundo Vilson Spillere, a reunião foi muito proveitosa. O presidente será o vereador Eloir Biro-Biro Minatto que também preside a Câmara de Vereadores. O vice ficou com Sérgio Alberto “Zé” Spillere que também é o vice-prefeito.

_A obra da ciclovia no Bairro Baixada não agradou a maioria dos moradores e principalmente os ciclistas. E agora, a empresa que executou a obra vai corrigí-la?

_O nosso amigo Davi Masiero quando morou em Rondônia, foi secretário de Finanças do município de Cujubim, próximo a Ariquemes, durante três anos.

_Agora é a vez do Fora Temer e depois fora os demais porque ninguém se salva desta podridão…

_Depois do sucesso de público da festa da gastronomia, veio a temida avaliação. Eu participei de muita avaliação deste evento até hoje, e sempre são elencados os erros e acertos do evento, e o que que precisam de urgentes mudanças mas vem o próximo evento e geralmente se repetem muitos erros.

_ Valentim Cimolin e a Cris, de Treviso, estiveram na festa e como sempre bebem um bom vinho na barraca da Confraria Pan & Vin. Ele foi vice-prefeito e ela é vereadora pelo PMDB.

_Não é de hoje que a prefeitura se incomoda com loteamentos feitos e que não oferecem infra-estrutura adequada. Por outro lado foram apresentados três loteamentos de alto padrão no município que são muito bem vindos.

_Um destes loteamentos que foram liberados no mandato passado e que está dando problema fica no Bairro Garuvinha, em São Bento Baixo.

_O prefeito Rogério Frigo que terá mais três festas pela frente já pensa em mudanças para os próximos eventos.

_Uma das idéias é ter um local somente para os lanches e outro maior para os pratos típicos locais.

_Nova Veneza ficou tão conhecida por sua saborosa comida e na festa da gastronomia tem que ter muita comida e variedades.

_Outro assunto comentado foi a abertura de todos os nossos restaurantes nos dias do evento, inclusive estender o horário.

_Vânio Resmini, de Criciúma, é o mais combativo defensor da limpeza da antiga figueira da praça, depois do Serginho Ghislandi. Afinal quando será feita a limpeza?

_O único projeto de saneamento básico de Nova Veneza foi elaborado há seis anos mas está sendo revisado para a busca de recursos federais.

_Segundo pesquisa Ibope, para 56% dos eleitores, as redes sociais vão influenciar muito na escolha do presidente da República.

_Há um bom tempo o fator decisivo para destinar o seu voto para um candidato ou outro é a bronca com o vizinho ou a rivalidade com o cunhado porque em termos de partido não dá mais para defender ninguém, ou dá?