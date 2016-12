Policial militar de Nova Veneza é destaque entre profissionais da região

Evento de homenagem aconteceu na última terça-feira em Criciúma.

Na última terça-feira, 20, o soldado PM Izidorio, do destacamento de Polícia Militar em Nova Veneza, recebeu o diploma de destaque regional do Grupo Pronta Resposta, do programa de valorização e reconhecimento técnico-profissional (Valorem), referente ao primeiro semestre de 2016.

O evento aconteceu nas dependências do 9º Batalhão, onde o comandante da unidade, tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga, entregou os respectivos diplomas de reconhecimento aos policiais militares. “Estamos aqui hoje enaltecendo estes policiais pela proatividade e pronta-resposta, um reconhecimento pelo empenho e comprometimento perante a sociedade,” destacou Fraga.

Além dos homenageados e familiares, também prestigiaram o evento o comandante da 4ª Cia, capitão Giovani Constanza, e o comandante da unidade em Nova Veneza, sargento Jocemar Texeira.

Homenageados

Pronta resposta: 1º Sd Luiz Roberto Teixeira da Silva, 2º Sd Eduardo da Silveira Izidorio, 3º Sd Diego Warmiling das Almas.

Proatividade: 3º Sgt Washington Valmor Pereira, 3° Sgt Gesiel da Cunha Eufrasio, 3º Sgt Cleudinei Gonçalves.

Willians Biehl