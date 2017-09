Policiais Militares salvam jovem que tentava tirar a própria vida

Ele pretendia se intoxicar com os gases provenientes do escapamento do seu veículo.

Policiais Militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), evitaram por volta das 15h30min dessa quinta-feira, 28, em Criciúma, que um rapaz de 24 anos, cometesse suicídio.

No momento em que os PM’s chegaram no local da ocorrência, após serem acionados pela Central Regional de Emergência, o jovem foi encontrado desacordado dentro do seu veículo, onde ele mesmo canalizou os gases provenientes do escapamento, para o interior do carro.

Ele foi retirado do veículo onde recebeu os primeiros atendimentos dos militares, recobrando a consciência em seguida. Posteriormente foi atendido por socorristas do Samu.

Há poucos meses, os mesmos policiais militares já haviam sido acionados em outra ocorrência e contiveram um homem antes que ele explodisse sua residência, repleta de gás de cozinha.

Suicídio: falar é a melhor solução

Problema de saúde pública que vive atualmente a situação de tabu e do aumento de suas vítimas é o suicídio.

Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas.

Em comum, essas pessoas sofrem uma grande dor e não veem saída para ela, chegando a pensar no suicídio como uma forma de “matá-la”. Em geral, quem pensa em suicídio não quer necessariamente morrer, mas fazer aquela dor sair, mas não sabe como.

A esperança é o fato de que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. É necessário a pessoa buscar ajuda e atenção de quem está à sua volta.

A sociedade em geral precisa reconhecer sinais, diferenciar mitos e verdades, ouvir profissionais e ter acesso a formas de apoio, como o próprio Centro de Valorização da Vida. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone (141), e-mail, chat e voip 24 horas todos os dias.

Se você precisa falar sobre algo, acesse www.cvv.org.br e veja as formas de atendimento disponíveis.

Willians Biehl