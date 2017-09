Policiais Militares de Nova Veneza concluem curso voltado ao policiamento comunitário

Formatura que também contou com a participação de um civil, aconteceu na noite dessa quinta-feira, 21.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública, através da Diretoria de Segurança Cidadã, em parceria com o Centro de Ensino da Polícia Militar, com o 9º Batalhão de Polícia Militar da 6ª Região, realizou o Curso de Extensão de Lideranças Comunitárias e o Treinamento de Qualificação de Membros Natos, que iniciaram no último dia 14.

O Curso de Extensão de Lideranças Comunitários tem por objetivo instrumentalizar as lideranças comunitárias e parceiros para que possam, de forma cada vez mais efetiva, auxiliar na busca de soluções para os problemas geradores de insegurança. Além disso, ajuda a promover uma maior interação entre os segmentos organizados das comunidades e entre estes e as organizações policiais estaduais, possibilitando a ampliação da discussão a respeito das causas do crime e a atuação em suas raízes como forma de prevenção.

Além dos policiais militares, comandante da PM em Nova Veneza, sargento Cláudio, cabos Severo e Aristeu, e soldados Duarte e Dalcione, também participou da capacitação, Ricardo Locks, do distrito de São Bento Baixo.

Willians Biehl