Policiais Militares de Nova Veneza concluem curso de radiopatrulhamento

“As características dos bandidos mudaram, e nós precisamos nos adaptar”, afirma capitão da PM

Levar os policiais militares ao extremo. Esse foi um dos lemas do curso de radiopatrulhamento realizado esta semana na Companhia de Patrulhamento Tático, localizada no Bairro Boa Vista, em Criciúma.

Esperávamos muito por esse curso, e por isso saímos muito satisfeitos. Exigimos ao máximo a parte física e psicológica dos PM’s, e tivemos sucesso nas atividades. Foi um treinamento duro, que vai ajudar no combate das ocorrências do dia a dia”, explica o capitão Mário Luiz Silva, que coordenou os trabalhos.

A capacitação envolveu desde atendimentos simples de auxílio hospitalar, até técnicas e táticas para crime hediondo, patrulhamento urbano e rural, combate em ambientes fechados, controle de multidões, e, até mesmo, a identificação de novas drogas sintéticas. “As características dos bandidos mudaram, e nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Esse preparo é fundamental para situações complexas com atividades extremas de sono, falta de alimentação, baixa temperatura e calor”, comenta.

Dos 31 policiais que iniciaram o curso, apenas um desistiu. Foram 60 horas de capacitação com PM’s dos municípios de Criciúma, Içara, Araranguá, Balneário Camboriú e Chapecó. Nova Veneza, contou com dois policiais, soldados Assis e Izidorio.

Já na quinta e sexta-feira, 24, a barragem do Rio São Bento, em Siderópolis, recebeu a única atividade fora da Companhia. A formatura do curso aconteceu às 16 horas desta sexta-feira, no 9º Batalhão da Polícia Militar em Criciúma. Os policiais formados retornam ao trabalho já na próxima segunda-feira.

João Manoel Neto / Imagens: Willians Biehl

Publicado por Portal Veneza em Sábado, 25 de março de 2017