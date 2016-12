Polícia Militar recupera no Caravaggio veículo furtado em Criciúma

Carro foi encontrado na rua Antônio Milanez, no bairro Baixada, distrito de Caravaggio.

A Polícia Militar de Nova Veneza encontrou na última segunda-feira, 19, por volta das 9h20min, um GM Corsa Wind placas de Criciúma.

Ao consultar a placa, os policiais descobriram que o veículo havia sido furtado durante à madrugada do mesmo dia no bairro São Luiz.

Após os procedimentos, o carro foi enviado à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Criciúma, para posteriormente ser entregue ao proprietário. A suspeita é que o veículo seria utilizado em algum furto no município, mas ao acabar o combustível, foi abandonado no local.

Rondas no interior e balneários



No último fim de semana, a Polícia Militar deu continuação a fiscalização e abordagem a indivíduos suspeitos. As ações acontecem no interior, balneários e arredores. Militares do Tático de Criciúma deram apoio na operação.

Willians Biehl / Foto: Eduardo da Silveira e Tiago Speck