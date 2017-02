Polícia Militar realiza operação de fiscalização nos balneários de Nova Veneza

Ação da Polícia Militar se estenderá por todo o feriadão.

Bares e balneários de Nova Veneza, receberão todos os dias deste feriadão de Carnaval, a fiscalização da Polícia Militar do município.

Com o apoio de outras guarnições de Forquilhinha, a ação visa coibir o uso de drogas ilícitas, encontrar armas e indivíduos com mandado de prisão ativo, além das blitzes para fiscalização do trânsito.

A primeira operação aconteceu nesse sábado, 26, onde 50 pessoas foram abordadas, três estabelecimentos vistoriados e 45 veículos fiscalizados.

Willians Biehl