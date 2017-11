Polícia Militar prende duas pessoas que tentavam furtar casa em Nova Veneza

Crime ocorreu na comunidade de Sanga Curta, interior do município.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 12h45min desta quarta-feira, 22, para atender uma ocorrência de tentativa de furto, na comunidade de Sanga Curta, interior de Nova Veneza.

No local onde um casal que chegou em um Renault Sandero, para furtar uma residência, os policiais encontraram populares que já haviam detido uma mulher de 27 anos. Já o seu parceiro, um homem de 24 anos, acabou fugindo para uma mata próxima.

Conforme os moradores, ele estaria armado com um revólver. O rapaz foi encontrado pelos policiais aproximadamente uma hora depois, na rodovia SC-443 em direção ao Centro de Rio Cedro Médio.

No carro utilizado pelos criminosos, havia além de uma pequena quantidade de drogas, uma guitarra e um radiocomunicador, utilizado para monitorar à frequência do rádio da PM.

O veículo utilizado do furto, foi roubado no último dia 31, no bairro São Defende em Criciúma. Ele foi tomado de assalto quando a condutora se preparava para entrar na garagem.

O homem que já possui dezenas de passagens por furto, receptação, posse de drogas e disparo de arma de fogo, foi enquadrado na delegacia de Polícia Civil de Nova Veneza, por tentativa de furto e receptação, juntamente com sua parceira. Em seguida os dois foram encaminhados para o presídio Santa Augusta em Criciúma.

Apoiaram na ocorrência: guarnições da PM de Forquilhinha e Canil (K9) de Criciúma.

Willians Biehl