Polícia Militar fecha ponto de tráfico no São Bento Baixo

Operação aconteceu por volta das 23h30 min dessa sexta-feira, 17.

Policiais Militares de Nova Veneza com o apoio do K9 (canil) do 9º Batalhão de Criciúma, entraram em uma residência no distrito de São Bento Baixo, onde havia a informação que no local, estaria sendo feita a comercialização de entorpecentes.

No final da noite, duas viaturas do município se deslocaram para a região, a fim de verificar a situação, ao chegarem no local, encontraram um adolescente, que ao ver os policiais tentou dispensar uma bucha contendo substância semelhante a cocaína. Os PMs então decidiram verificar a residência, lá encontraram próximo ao guarda-roupas, uma quantidade significativa de substância semelhante a maconha e cocaína. Na sequência foi anunciada a prisão do morador, um jovem de 27 anos, que foi posteriormente enquadrado pelo crime de tráfico de drogas.

Enquanto os policias realizavam buscas com o apoio de uma guarnição do Canil, outro cliente chegou para fazer compra de cocaína, ao ser abordado, descobriu-se que no banco carona estava uma criança, filho do condutor.

No total foram apreendidas várias embalagens contendo: substâncias semelhantes a maconha e cocaína, 51 munições calibre 22, balança de precisão e R$ 907 reais.

Willians Biehl