Polícia Militar encontra carro utilizado em assalto no Centro de Nova Veneza

Veículo foi abandonado minutos depois na comunidade de São José, no interior de Nova Veneza.

Três homens um deles armado com uma pistola, assaltaram por volta das 14h10min desta segunda-feira, 7, uma mulher que carregava um malote na praça Humberto Bortoluzzi.

Logo em seguida ao assalto, a Polícia Militar foi acionada e acabou encontrado o carro utilizado no assalto, um GM Astra de Criciúma sem registro de furto. O veículo foi abandonado na comunidade de São José, a 2km do Centro de Nova Veneza.

No malote havia apenas duas folhas de cheque, que na mesma tarde foram encontradas na comunidade de São Pedro em Siderópolis. O carro foi recolhido pela Polícia Militar e encaminhado até à delegacia da Polícia Civil em Nova Veneza. Posteriormente foi levado ao depósito do Detran em Criciúma. A vítima que não se feriu, foi levada em estado de choque para ser atendida no hospital São Marcos.

O soldado da Polícia Militar, Dalcione Rosso, lembra que as pessoas ao passarem uma situação de emergência ao 190, devem sempre que possível dar detalhes da ocorrência. “Em situações como um assalto, os detalhes são muito importantes. Tipo de veículo, cor das roupas dos criminosos e direção de fuga, são informações valiosas para uma resposta eficiente da polícia,” destacou o militar.

Willians Biehl