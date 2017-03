Polícia Militar divulga resultados das operações do feriadão em Nova Veneza

Desde o início do carnaval a Polícia Militar de Nova Veneza, com apoio de guarnições de Forquilhinha, realizou uma série de operações para manter a ordem a combater a criminalidade. Com um total de 24 PM’s trabalhando ao todo, os quatro dias de folia passaram sem nenhuma ocorrência mais grave registrada.

De sábado, 26, a terça-feira, 28, foram 146 veículos e 99 pessoas abordadas nas operações que foram executadas em vários pontos da cidade. Ao todo foram confeccionados quatro Boletins de Ocorrências, todos envolvendo irregularidades em veículos, 25 notificações de trânsito, 14 veículos apreendidos, e um Termo Circunstanciado com relação a apreensão de pequena quantidade de droga.

“Diferentemente do ano passado, não tivemos nenhuma ocorrência mais grave como furto ou roubo durante o carnaval. Foi uma operação muito positiva, e vamos continuar realizando este trabalho para combater a criminalidade”, explica o Sargento Jocemar, comandante do destacamento da Polícia Militar de Nova Veneza.

João Manoel Neto / Willians Biehl