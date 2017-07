Pokemon GO em Nova Veneza

“Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor.” Johann Goethe

Obrigado aos que contribuíram e aos que participaram do jantar do Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza.

E por falar em Grupo Folclórico…as pessoas que tiverem interesse em assistir nossa apresentação dia, 23, (domingo) no Festival de Dança de Joinville… uma excursão está sendo organizada pela Célia Regina Gava (Lela). Bora lá? Queremos vocês na torcida!

Os jogadores neovenezianos do Pokemon Go estão contentes já que, enfim, Nova Veneza conta com um ginásio de batalha (na Praça Humberto Bortoluzzi) e três pokestops (um na Praça do Padre Amilcar, outro no Pórtico e outro na Ponte Dei Morosi).

Ivone Zocche está curtindo alguns dias de férias na cidade maravilhosa, onde comemorou seu aniversário. Lembrando que fiz um roteiro especial para a viagem dela e que, pelo jeito, está sendo aprovado!

A nossa rainha do rebolado e dos memes agora é internacional! Gretchen é a estrela do mais novo clipe da cantora Katy Perry. #MariaOdeteRainhaDoBrasil

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Parabéns aos aniversariantes da semana: Edinéia Letícia Aléssio, Ivone Zocche, Jucelia Ladi Savio e Marlene Terezinha Damiani Romagna.

Li no Twitter: “Eu falo pra mim mesmo que quando chegar em casa vou fazer isso, ler aquilo, limpar não sei o que…chego em casa, como, tomo banho e durmo!”

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!