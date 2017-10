O poder da música no cuidado de pessoas com Alzheimer é tema de debate na Unesc

Conversa vai ocorrer com cuidadores e familiares dos portadores da doença

A música acalma, emociona e induz o movimento. Mas o que poucos sabem é que o ritmo auxilia no tratamento de doenças, alivia dores e pode trazer diversos benefícios à saúde. Uma das vantagens que o som traz é o auxílio à memória, e pode ajudar pessoas com Alzheimer a ter mais qualidade de vida. O assunto vai ser debatido na Unesc, pelo grupo Bem Viver com Alzheimer no sábado, 25. A troca de informações ocorre na sala 13 do Bloco S, a partir das 9 horas.

O encontro, ministrado pela especialista em Saúde Mental e Musicoterapia Luiza Thomé da Luz, vai ter como temática principal a “Musicoterapia na Saúde do Idoso”.

A busca pelo bem viver

O projeto Bem Viver busca proporcionar assistência e conhecimentos sobre cuidados e qualidade de vida. Ele coloca em debate assuntos relevantes a quem tem a doença, aos familiares e aos cuidadores. Seu objetivo é a melhoria no dia a dia e a melhor vivência com os aspectos do Alzheimer.

IMPRENSA UNESC