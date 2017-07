Nó de Pinho é tendência para decorações pelo Brasil

Floricultura de Nova Veneza que leva o nome do produto trabalha de forma sustentável com o material.

O Nó de Pinho está se fortalecendo cada dia mais como tendência para decorações em todo o Brasil, tanto pela beleza quanto pela sustentabilidade. Ser ambientalmente responsável vai além do captar água da chuva para regar as plantas, instalar lixeiras comunitárias para coleta de lixo reciclável e ser parceiro de escolas para instigar as crianças a cuidarem das plantas e animais. Pensando nisso, a Floricultura Nó de Pinho está passando por transformações.

De acordo com a proprietária, Daiane Saviato Vanderlinde, trabalhar preservando o meio ambiente não é mais que a obrigação das pessoas. “Por isso estamos mudando todo nosso layout de produtos e linha de trabalho. Embalagens plásticas, cachepôs de alumínio ou de vidro estão sendo substituídas por produtos naturais e orgânicos como o nó de pinho, fibras, tecidos, argilas, madeiras e outros materiais que seguem a linha do reaproveitamento e que não agridem o meio ambiente”, relata.

Inclusive, o principal produto de trabalho do espaço, o nó de pinho, foi levado para a maior feira do segmento de flores e decoração do Brasil, a “Enflor Garden Fair” que aconteceu recentemente em São Paulo. “A pedido de uma das maiores floral designers do país, Juliana Hames, levamos o nó de pinho para ela utilizar em seu workshop. Ela apontou a peça como forte tendência para montagem de arranjos e especialmente importante na parte de decoração; não só no dia a dia, mas também em eventos como casamentos, recepções, decoração de interiores ou qualquer ocasião que deseje requinte e bom gosto”, completa Daiane.

A linha de casca de palmeira real também é um item de trabalho que tem sido bastante utilizado. “Isso porque é super natural e atende a tendência de textura e é orgânico. Em parceria com a Empresa Cachepôs Jaraguá Decor, estamos desenvolvendo uma linha completa, que vai desde embalagens para buquês a peças para decoração”, finaliza a proprietária da Nó de Pinho.

Mais informações podem ser obtidas pelos contatos telefônicos (48) 3476-0659 e (48) 98821-3824.

Francine Ferreira