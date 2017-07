Piloto de Nova Veneza disputa Rally Rota Santa Catarina, em Lages

O hexacampeão municipal de enduro fim de Nova Veneza, Thiago Destro Albônico, disputa neste final de semana, em Lages, a etapa do Rally Rota SC, válida pelo campeonato brasileiro de Rally Cross Country.

Essa é a primeira vez que o piloto vai competir na categoria. Na sexta-feira, 30, aconteceu as apresentações, e no sábado, 1, a disputa inicia às 8h. Serão mais de 300 quilômetros de desafio, buscando fazer o roteiro de navegação no menor tempo.

“Estou com um pouco de medo, pois é uma prova de muita velocidade, sempre perto dos 100 km/h, em estradas de chão, terrenos íngremes e com todas as dificuldades. Apesar de não ter experiência, acredito que posso fazer uma boa prova”, explica Albônico, que vai correr com uma moto KTM 350.

No domingo a competição continua na serra catarinense com mais 200 quilômetros. O piloto neoveneziano conta com apoio do Arroz Peruchi, Veneza Soccer Pub. S&S Comércio de MDF, Baterias Pioneiro, Atacadão Pano de Ferro, Kiki Motos, Fundiza, Auto Giro Motos, SM Informática, Lillo Motos, Mercado Caravaggio, Moto Trail Criciúma, Kremer Agronegócios e DME de Nove Veneza.

João Manoel Neto