Pilar Artefatos de Cimento e Construção inaugura loja em Forquilhinha

Segundo local está localizado no Bairro Santa Cruz.

Já consolidada no ramo de construção civil e materiais de construção em Nova Veneza, a empresa Pilar Artefatos de Cimento e Construção Ltda inaugurou sua segunda loja no último sábado, 19, no Bairro Santa Cruz, em Forquilhinha.

De acordo com um dos próprietários, Kleiton Vitali, os principais produtos oferecidos pela empresa são a construção de pavilhões, fabricação de artefatos de cimento e pré-moldados, construção de casas, reformas em geral com oferecimento de mão de obra e venda de materiais para construção e locação de equipamentos para a construção civil. “Esta nova loja vem atender ao público de Forquilhinha e região, com intuito de trazer maior variedade em produtos no mercado atual, bem como o diferencial em preço e atendimento, que são o objetivo da empresa”, ressalta.

Com a demanda em construção na região da Santa Cruz, conforme o proprietário, a Pilar percebeu o grande potencial do crescimento e veio trazendo ao público uma nova opção de mercado. “A até então loja de materiais de construção situada na Rodovia Josefina Lodetti Vassoler agora está sob nova direção, e essa nova administração promete trazer mais investimento e crescimento, além de um grande mix de produtos”, completa.

Por fim, Vitali agradece a todos os envolvidos na abertura e desenvolvimento da Pilar, e convida a todos para conhecer o estabelecimento e fazer um orçamento. “Lembrando que oferecemos engenheiro civil, arquitetos na confecção dos projetos e acompanhamento na execução, melhorando a eficiência e otimização dos materiais”, finaliza.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl







