Di Piero presente na Festa da Gastronomia com promoção

A marca neoveneziana de roupas masculinas Di Piero, de Caravaggio, está com uma loja aberta na travessa Oswaldo Búrigo, no Centro de Nova Veneza, bem ao lado do pavilhão onde acontece a 13ª edição da Festa da Gastronomia.

De acordo com o proprietário, Fábio Hobold Spillere, o objetivo é marcar presença num dos principais eventos da cidade.“Estamos com várias promoções, principalmente, nas jaquetas, onde os preços estão com desconto de até 40%. Estamos presentes na Festa da Gastronomia, trazendo e mostrando ao público uma marca de roupa de muita qualidade e aqui de Nova Veneza. São roupas feitas com o que há de melhor no mercado”, destaca.

A Di Piero tem sete anos de fundação, e além da loja no Distrito de Caravaggio, abriu em 2016 uma outra na rua Araranguá, em Criciúma. A marca, conhecida por levar o símbolo da gôndola de Nova Veneza, comercializa desde bermudas e calças até camisetas, camisas e polos, passando também pelos acessórios para complementar o visual.

João Manoel Neto / Willians Biehl