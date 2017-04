Di Piero conta com espaço Outlet nas lojas de Nova Veneza e Criciúma

Espaço oferece peças com até 50% de desconto.

Com objetivo de fornecer aos clientes um espaço com peças mais em conta, mas sem abrir mão do conforto e qualidade da marca, a Di Piero preparou, nas lojas de Nova Veneza e Criciúma, um espaço Outlet, totalmente reservado.

No local, as peças de coleções passadas são oferecidas com até 50% de desconto. “São produtos como camisas de manga comprida e curta, pólos, camisetas, entre outros, sempre garantindo um guarda-roupa com o estilo Di Piero para nossos consumidores. O intuito do novo espaço é oferecer essas roupas com preços mais acessíveis, para também dar mais rotatividade aos produtos, tendo sempre coisas novas para oferecer aos clientes”, explica o proprietário do estabelecimento, Fábio Hobold Spillere.

Mais informações podem ser obtidas no site da Loja Di Piero.

Francine Ferreira