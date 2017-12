Picape sai da pista e bate em poste no São Bento Alto

Acidente aconteceu logo após uma curva. Carro seguia no sentido bairro Bortolotto ao São Bento Alto.

No início da noite dessa terça-feira, 19, por volta das 19h25min, o condutor de uma picape Fiat Strada placas de Nova Veneza, acabou perdendo o controle da direção do veículo, logo após sair de uma curva na rodovia Domenico Mondardo, na comunidade de São Bento Alto em Nova Veneza.

Com o asfalto molhado, o veículo acabou saindo da pista e atingindo um poste. O motorista de 50 anos, não se feriu.

Além dos técnicos da Coopera que estiveram no local para manutenção do poste e rede elétrica, a Polícia Militar de Nova Veneza também esteve no lugar para registro da ocorrência.

Willians Biehl