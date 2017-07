Pet Stop Estética Animal: cuidado diferenciado com os bichos de estimação

Estabelecimento traz atendimento especial no distrito de Caravaggio.

Tratar cada bicho de estimação com carinho, prestando um atendimento diferenciado de estabelecimentos comuns. Este é o principal objetivo da Pet Stop Estética Animal, localizada no distrito de Caravaggio, em Nova Veneza.

De acordo com a administradora e esteticista animal, Caroline Cavalheiro Pacheco, o local é uma paixão pelos animais que virou negócio. “Sou protetora há mais de 15 anos. Desde os 9 já lutava por isso, ajudando minha mãe a recolher os animais que estavam feridos das ruas. Por isso, senti a necessidade de abrir uma sala de estética animal no Caravaggio. É minha paixão tratar deles, e um sonho desde criança. Hoje conto com meu sócio administrativo, o Richard Rafael, que também é um amante dos animais”, ressalta.

Entre os serviços oferecidos estão: banho, tosa, hidratação, escovação dentária e outros. “O diferencial, acima de tudo, é o carinho com que tratamos nossos clientes de quatro patas. Nosso maior orgulho é chegar na frente da casa do cliente para buscar o animalzinho e ele já pular feliz pra dentro do carro. Queremos fidelizar parceiros. Nossa meta não é baseada em quantidade e sim em qualidade, para prestar um serviço bem feito e de amor e carinho”, completa Caroline.

Além disso, a sala de estética animal é aconchegante, com cores delicadas e produtos de qualidade, bem como roupinhas para este inverno e serviço de leva e traz. “E se um animal de rua for recolhido por algum protetor, temos preços diferenciados”, garante a administradora.

Por fim, a esteticista ressalta que quem ainda não conheceu o amor de um animal de estimação, está perdendo tempo. “Eles são capazes de mudar a vida de uma pessoa por completo, podendo aliviar a solidão e o estresse, e promover a interação social. E tendo sempre cuidados com a higiene, com certeza a pessoa proporcionará uma vida mais longa aos animaizinhos”, finaliza.

A Pet Stop Estética Animal está localizada no Centro Comercial Caravaggio, sala 5, na Avenida José Ronchi. Mais informações pelo contato (48) 99674-6078, ou nas redes sociais: @petstopnv no Instagram e Pet Stop Estética Animal no Facebook.

Francine Ferreira / Foto: Willians Biehl