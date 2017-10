Pesquisa revela como os brasileiros escolhem os nomes dos bebês

54% dos pais preferem nomes incomuns e originais; enquanto 4% se inspiram em celebridades

A escolha do nome é aquele momento muito esperado entre os pais. Afinal, essa é uma decisão que repercutirá na história da criança. Existem pais que preferem ver o rostinho do bebê e só depois dar um nome ideal a ele, de acordo com as características do pequeno. Mas há aqueles que sempre sonharam com determinado nome para o filho, como também os pais que preferem pesquisar significados, seguir nomes tradicionais da família ou mesmo se inspirar no ídolo.

O portal de saúde e maternidade, Trocando Fraldas, realizou recentemente uma pesquisa com mais de 4.000 participantes de todos os estados brasileiros para descobrir quais seriam os critérios para decidir o nome do bebê. As mães são categóricas nesse tema e responsáveis por (42%) das escolhas. Os pais participam em (18%) das situações, mas o casal também pode decidir junto em (34%) dos casos.

Os brasileiros adoram nomes diferentes, portanto, mais da metade dos pais preferem opções pouco comuns, principalmente na região Sul do país. Se inspirar em nomes dos avós ou parentes próximos da família ainda é muito comum, principalmente na região Norte, como Tocantins e Roraima. A escolha baseada na fé e os nomes em homenagem aos santos ou personagens bíblicos ainda fazem parte da cultura brasileira em regiões como Nordeste e Sudeste.

Como os brasileiros escolhem os nomes dos filhos?

· 4% dos pais se inspiram em celebridades

· 4% optam por escolher nomes estrangeiros

· 15% fazem pesquisas sobre os nomes do momento

· 45% querem opções únicas de nomes para os filhos

· 21% seguem as tradições familiares e nomes de entes próximos

· 16% Se inspiram em nomes religiosos e bíblicos

Confira uma prévia dos nomes que fazem sucesso em 2018!

Meninas

Os nomes curtos estão fazendo a cabeça das mamães que adoram a ideia por ser delicada e bem feminina. Nomes como: Alice, Ana, Sofia, Isabella, Julia, Laura, Valentina e Maria estão fazendo a vez nos cartórios de registros.

Meninos

Com nomes masculinos também tivemos o retorno do tradicional, nomes curtos e com personalidade voltam com tudo em 2018. Davi, Arthur, Bernardo, Bruno, Heitor, Luca, Enzo, João e Lorenzo estão conquistando os papais.

Juliana Rodrigues | Crédito foto: Getty Images