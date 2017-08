Pesquisa demonstra satisfação dos consumidores da Coopera

A Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera, divulgou a pesquisa de satisfação do Instituto de Pesquisa Catarinense (IPC), realizada nos municípios de Forquilhinha, Nova Veneza e Criciúma. De acordo com dados da pesquisa, 96,2% dos entrevistados estão satisfeitos com a qualidade no fornecimento de energia elétrica. A pesquisa revela que o atendimento aos associados/consumidores é considerado ótimo/bom para 89,3% dos entrevistados. Também aponta que 93,9% dos entrevistados consideram ótimo/bom o fornecimento de energia sem interrupção e, 91,8%, avaliaram como ótimo/bom o atendimento dos leituristas.

Entre os itens avaliados pelos consumidores e associados foram destacados o fornecimento de energia, manutenção e investimento em redes, atendimento ao consumidor e agilidade na prestação dos serviços. A pesquisa foi realizada de 15 a 19 de maio nas comunidades de abrangência da cooperativa onde foram aplicadas 625 entrevistas.

O presidente da Coopera, Walmir Rampinelli, avalia positivamente a pesquisa e acredita que as informações coletadas demonstram a opinião dos associados e consumidores sobre o desempenho dos colaboradores e da atual administração. “Os resultados nos mostram que estamos no caminho certo, trabalhando com responsabilidade para direcionar e projetar da melhor forma as ações e os investimentos futuros”, explicou.

