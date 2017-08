Perseguição acaba com motociclista detido no bairro Bortolotto

Uma guarnição da Policia Militar em rondas pelo bairro Bortolotto em Nova Veneza por volta das 19h dessa terça-feira, 1, se deparou com uma motocicleta com as iluminações apagadas. Ao tentar abordar o condutor, o mesmo passou a fugir pelas ruas do bairro, não obedecendo às ordens de parada dos militares.

O motociclista de 17 anos, acabou sendo detido em frente ao Posto de Saúde do mesmo bairro. Foi verificado que se tratava de um menor de idade conduzindo veículo automotor, além da motocicleta não estar licenciada desde 2008.

Diante dos fatos foram feitos os procedimentos cabíveis e a motocicleta recolhida ao pátio do Detran em Criciúma.

A fuga do jovem pelas ruas do bairro acabou colocando outras pessoas em risco. “As pessoas tem que ter a consciência de que quando decidem por este tipo de atitude (fugir), acabam colocando várias outras pessoas em risco, pois compartilhando a via estão outros usuários. Além de expor à própria integridade física,” alertou o soldado Izidorio, um dos policiais que participou da ação.

Willians Biehl