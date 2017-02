Perdidos na reserva do Aguaí, jovens de Forquilhinha são resgatados pela PM e Bombeiros

Os dois irmãos entraram na reserva por volta das 16 horas desse domingo, 5, e pediram socorro com o auxílio de um celular que já estava quase sem bateria.

Dois irmãos um de 21 e outro de 27 anos, ambos moradores do município de Forquilhinha, entraram na mata da reserva do Aguaí, por uma trilha localizada ao lado da barragem do rio São Bento em Siderópolis. Ao tentar retornar, os dois acabaram se perdendo na mata, a aproximadamente 500m de altura e quase 2km do local de partida.

A Polícia Militar de Nova Veneza foi acionada por familiares por volta das 22 horas, imediatamente duas guarnições se deslocaram para prestar apoio: sargento Galvão, cabo Clésio e soldados Josemir e Dalcione. Estes dois últimos foram voluntários para iniciar o trabalho de resgate.

Após mais de duas horas de caminhada na mata, os militares encontraram os dois jovens no topo de um penhasco, impossibilitados de descer pois não possuíam nada para iluminar o caminho. Diante da situação, o soldado Dalcione acabou subindo entre as pedras a fim de orientar a descida dos irmãos. Logo em seguida também chegou no local uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Criciúma: sargento Pasetto e cabos, Rafael e Ronaldo.

Por conta do terreno íngreme e dificuldade de locomoção, a volta levou mais 3 horas, sendo a última parte realizada com rapel.

Os dois jovens foram recebidos sem ferimentos por familiares que aguardavam no local.

“Foi um trabalho difícil, mas todos os envolvidos estavam calmos e trabalhando juntos, possibilitando assim o sucesso da missão,” relatou o sargento Pasetto.

Willians Biehl