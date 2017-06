“A Pequena Imperatriz” encanta crianças e adultos na Unesc

Alunos do Projeto Teatrando apresentaram a peça nesta segunda-feira

De crianças aos mais crescidinhos, o encantamento foi geral com a peça “A Pequena Imperatriz”, encenada na noite desta segunda-feira, 12, na Unesc. O público mirim embarcou na história da menina cujas ações influenciavam todo o Império. Durante a trama, entre um inimigo perverso, pássaros encantados, comediantes sábios e confusos, um cozinheiro neurótico e o seu fiel servo Fu, a Imperatriz descobre o mundo além da infância. A peça traz ainda reflexões sobre egoísmo, liberdade e responsabilidade.

No palco, professores e alunos do Projeto Teatrando, que engloba os cursos de Pedagogia, Artes Visuais e Letras. O espetáculo foi uma iniciativa da Brinquedoteca da Universidade e do curso de Pedagogia e se tratou de uma adaptação livre da obra de Hans Christian Andersen e Atílio Bari. A peça teve coordenação da professora Gislene Camargo e direção e adaptação de Denis Moraes. A entrada foi gratuita, mas o público pode doar alimentos não perecíveis para comunidades carentes do município.

Segundo o coordenador do curso de Pedagogia da Unesc, Ricardo Bittencourt, a iniciativa é fruto do Projeto Teatrando, que iniciou em 2016 no curso e cresceu a ponto de envolver outras graduações. “Essa peça é o resultado de um trabalho que pensa novos caminhos para o ensino nas escolas e a formação de professores”.

IMPRENSA UNESC