Penso que estes movimentos “internetizados” são interessantes

METROPOLITANO EM NOVA ROUPAGEM!

O destino do Grêmio Esportivo Metropolitano para a temporada 2017 foi selado na noite da última segunda-feira. Em concorrida reunião assumiu a presidência do clube a empresária Jadina Ferreira Batista, a Jade.

Empresária do ramo de Confecções e material esportivo, Jade encara agora este novo desafio de dar continuidade na caminhada do Metro no mundo esportivo da região. Ela tem a experiência de comandar a equipe patrocinada por sua empresa no campeonato de verão em Jaguaruna e que é composta em sua maioria por atletas que vestem a camisa do Metro.

O restante da diretoria será formado por integrantes já vinculados ao clube na gestão anterior, inclusive com o atual presidente Marcos Frigo sendo agora o vice-presidente. A promessa é de manter o padrão de plantel das últimas temporadas e disputar a Copa Sul em busca do título. Para tanto já estão acertados vários nomes conhecidos no mundo da bola e como comandante técnico surge o nome do Prof. Jean Reis.

O primeiro jogo oficial do ano será realizado em Siderópolis no dia 19 de março contra o Ajax local pela primeira rodada da Copa Sul 2017.

Realmente é uma circunstância nova que só o tempo dirá se alcançara o sucesso desejado, mas devido aos fatores momentâneos como a saída dos irmãos Walter e Sanciro Ghislandi da agremiação vermelha esta foi à solução possível para o momento.

Acredito que vá ter todo o apoio da grande torcida do Metropolitano e espero que a comunidade não deixe seu representante morrer como já aconteceu no passado. Quanto à saída dos Ghislandi, fui testemunha e participei diretamente do movimento que culminou com a volta do Metro após décadas de inatividade e este processo como tudo o que se seguiu com a construção do Estádio Darci Marini e a conquista de vários títulos tem inegavelmente a condução e a doação pessoal dos dois, inegavelmente.

Lamento pela saída, mas temos que respeitar a decisão de cunho pessoal já que não se sentiram a vontade para continuar a frente do empreendimento após o revés de seu grupo político. Agora é o momento de olhar para frente e abraçar o Clube e seus abnegados diretores. São novos tempos e até parece que chegamos ao nível de Milan, Manchester City, Arsenal, Juventus e outros grandes do futebol mundial que são agora comandos por chineses, coreanos, russos e japoneses que compraram o controle acionário das equipes.

ATRIBULAÇÕES NAS REDES SOCIAIS!

As ferramentas postas ao dispor das pessoas no mundo virtual, tais como facebook, instagram, twiter, entre outras servem na atualidade de “fórum” para as mais diversas discussões e controvérsias a respeito dos mais diferentes assuntos.

Em nosso meio causam grandes repercussões principalmente as manchetes policiais e as disputas políticas. Ultimamente foram destaque as referências ao salário dos vereadores e da contratação de um assessor jurídico exclusivamente para o gabinete do Prefeito.

Penso que estes movimentos “internetizados” são interessantes, pois mostram a opinião da “massa”, principalmente daqueles apartidários e imparciais; é claro que há um exagero e uma “apaixonadicidade” extrema de alguns que veem tudo certo com o seu lado e tudo errado com o do outro.

Por outro aspecto, nestes espaços, li e ouvi muita coisa interessante e sensata a respeito de vários temas de interesse comunitário além de servir de “freio social ‘ a iniciativas que não se coadunam com o bem comum. Inclusive podem ser utilizados como” filtro” pelo Poder Público” para avaliar suas decisões e estabelecer os rumos a serem tomados.

DICA DA SEMANA!

A dica da semana é a musica contagiante, alegre e divertida do grupo paranaense Terra Celta que faz de seus shows uma celebração à alegria de viver. Destaque para as canções: “Até o último gole “ e “Era uma vez “ que podem ser apreciados , inclusive em clipes no Youtube.