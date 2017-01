ANEDOTÁRIO POLÍTICO

REPLAY – Um Vereador local evitava usar a tribuna nas reuniões da Câmara, mas quando falava se limitava a dizer: “faço minha as palavras do meu colega de partido” que sempre discursava nas reuniões. O que ele usou das palavras do seu correligionário não foi brincadeira.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Se você ainda não tem um animal de estimação, o dia que tiveres vais perceber como eles nos fazem bem. É um caminho sem volta. Adote um animal que você será recompenado pelo amor que terá do bichinho.

_Eu preciso de desenhista(o) para ilustrar as histórias do anedotário políticos das minhas colunas. Além de desenhar bem, preciso de alguém que enriqueça a história com um desenho criativo.

NA POLÍTICA

_O tucanato local foi em peso na posse de Luiz Fernando Cardoso. Pelo jeito o ex-vereador Vanderlei Spillere deverá em breve deixar o PMDB e se filiar no PSDB pois onde está o tucanato ele também está.

_O Donald Trump já anda brigando com jornalista em entrevista coletiva. A postura dele não é de um presidente, muito menos dos Estados Unidos.

_A Advogada Carolini Boaroli foi convidada pelo prefeito Rogério Frigo para fazer parte da equipe da Procuradoria Municipal que tem como Procurador o Advogado Luiz Henrique Baldessar Gava mas ela preferiu permanecer na Câmara de Vereadores como Assessora Jurídica.

_O que o então prefeito Evandro Gava não conseguiu fazer em termos políticos que era manter a coligação com o PSD e também trazer o PMDB para viabilizar a sua reeleição, o prefeito Rogério Frigo tem tudo para fazê-lo. A reaglutinação de Frigo e do PSDB com o PSD parece que está indo bem. Um grupo peemedebista já o apoiou na eleição e a aproximação com o grupo peemedebista que conta com os dois vereadores, Dado Ghislandi e Claiton Zanzi certamente será tentada no decorrer do mandato.

_Mantendo a coligação com o PSD e trazendo o PMDB ou mantendo o apoio de parte dele, esta coligação isola o PP nas próximas eleições.