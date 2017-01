Pelo jeito será inevitável num futuro próximo o município assumir o hospital

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

PÓ DE GAFANHOTO – Antigamente um figurão do interior que foi candidato a vereador e que tinha uma atafona, andou colocando “pó-de-gafanhoto” na farinha de milho daqueles eleitores que prometeram o voto e não deram.

GONDOLEIRO – O jovem Samuel Comin voltou ao seu posto no comando da gôndola. No mandato passado ele ficou um período trabalhando de jardineiro no cemitério.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_O amigo e confrade Chico Ghellere está curtindo o verão em Porto de Galinhas, no litoral pernambucano

_O “trio-adventure” já está preparado para mais um tour pela Europa e países de outros continentes, em breve. Nilson Olivo, Cid Damiani e Nicola Gava foram o trio.

_A Confraria Pan & Vin, nos próximos dias, vai definir os quatro novos integrantes. Vários nomes foram sugeridos pelos atuais confrades.

_Nesta semana aconteceu mais um assalto em Caravaggio e dois ladrões deram três tiros mas felizmente ninguém ficou ferido. Todo o cuidado é pouco.

_Quem diria, Nova Veneza é o terceiro município exportador da região. Está atrás de Criciúma e Forquilhinha. Antigamente era um município mais agrícola.

_Um amigo da coluna andou levando um susto depois de um mal estar no final do ano mas depois de vários exames ficou aliviado pois não é nada grave.

_É preocupante o fato do setor metal-mecânico em 2016 ter sofrido queda de 40%. Caravaggio é um pólo deste setor na região e sofre com esta crise.

_Não é somente as crianças, adolescentes e adultos que vivem na internet mas há muitos “maduros” também.

_Nesta vida atribulada, na qual vivemos, entre tantos desafios que enfrentamos, um dos mais difícieis é mantermos a saúde mental e física. Parece que todos estão prestes à beira de um ataque de nervos. Há várias atividades como a desportiva para aliviar as tensões.

_Pelo jeito baixou muito o consumo de cigarro no Brasil pois agora nas novelas globais os atores protagonistas e galãs voltaram a fumar nas cenas. Isso ocorria nos tempos passados. A indústria fumageira deve estar investindo pesado para arregimentar mais fumantes. Por outro lado todos sabem o mal que faz o fumo, e quem quiser continuar se poluindo, depois não reclame.

_O casal Sanciro Ghislandi e Mariângela Panatto Ghislandi comemoraram 30 anos de casamento. Parabéns.

_Reuniões estão acontecendo para definir o futuro do GE Metrô. A Família Bistek poderá se afastar da diretoria.

NA POLÍTICA

_Está chegando a hora do grupo peemedebista que apoiou Frigo e Zé Spillere se reunir para definir o nome de quem será o indicado para a secretaria da agricultura.

_Recentemente a Congregação das Irmãs Benedetinas manifestaram a intenção de devolver o Hospital São Marcos para o município já que a entidade foi repassada para a congregação há várias décadas. Atualmente o hospital foi arrendado para a empresa ISEV que está tendo muita dificuldade de administrá-lo.

_Para rescindir o contrato com o ISEV, a congregação deverá dar um aviso de 90 dias, segundo Adjalma Mastella.

_O assunto hospital São Marcos tem tudo para ser o maior “quebra-cabeça” do prefeito Rogério Frigo e Zé Spillere.

_Pelo jeito será inevitável num futuro próximo o município assumir o hospital e tentar torná-lo viável com o oferecimento de especialidades como ocorre em Meleiro.

_Todo o início de mandato e de ano letivo um dos assuntos mais comentados é o de diretor das escolas e creches municipais. O cargo de diretor não é tão reivindicado pelos professores como em outros municípios.

_Quem assume a direção não ganha o percentual de regência de classe mas recebe uma gratificação que supera pouco o valor de regência de classe, sendo que no cargo de diretor há muito muitas exigências.

_O ex-prefeito Edio Minatto gostou de ver seu “ex-pupilo” Luiz Fernando Cardoso, o “Vampiro” assumir cargo importante no governo estadual.

_Depois de algumas tentativas de colocar placas informativas de Nova Veneza nas margens da BR 101 com apoio de deputados da região, sem conseguir, a ANET conseguiu diretamente com o DNIT. Quase dez placas foram instaladas e há projeto para mais placas na rodovia da serra catarinense.

A presidente da ANET, Larissa Mondardo Bortolotto, conversou com a pessoa responsável no Hotel Bormon quando diretores do DNIT estiveram num evento por aqui.

_O vereador Aroldinho Frigo (PSDB) tentou mas não deu certo seus planos de assumir a presidência da Câmara de Vereadores neste início do seu segundo mandato. Ele até já estava bem à vontade com o carro oficial da presidência. Frigo vai ser presidente por um ano depois dos primeiros dois do atual presidente Eloir Biro-Biro Minatto (PSD).

_O fato novo neste terceiro mandato do prefeito Rogério Frigo é ter no primeiro escalão dois ex-progressistas históricos; Élzio Milanez (Educação) e Neio Ghellere (Gabinete), seus antigos adversários.

_Milanez e Ghellere estão em cargos entre os mais importantes da equipe. Ambos têm experiência neste meio e deverão contribuir bastante com Frigo e Zé Spillere.

_Se vê nos jornais a todo o momento quem será o prefeito que será o presidente da AMREC que é a Associação dos Municípios da Região Carbonífera mas quais são as iniciativas desta entidade que tem um belo prédio próprio e um grupo de funcionários? Qual sua função perante os municípios?

_Encontrei nesta semana o figurão Vilson Spillere que sempre acompanha a coluna. Ele conhece muito da política local e sempre trabalha nos bastidores.

_Representantes da Celesc de Criciúma estiveram reunidos com o prefeito de Nova Veneza Rogério Frigo, o secretário de Planejamento e Urbanismo Renato Pieri e o vereador Aroldo Frigo Júnior nesta quinta-feira, 19, para tratar de melhorias na rede elétrica e iluminação da área central e bairros de Nova Veneza. Em torno da Praça serão substituídos os postes por fiação subterrânea trazendo ainda mais beleza para o trade turístico e nos bairros será implantado um projeto de eficiência com a troca de lâmpadas de LED visando segurança e economia para o município.